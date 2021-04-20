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Кыргызстанцы могут стать участниками творческих пушкинских конкурсов

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- Евгений Денисенко
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В России объявили старт Международного просветительского проекта "Пушкинский диктант-2021". Как рассказали в Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка" (АССУЛ), на конкурс принимаются работы преподавателей русского языка в российских и зарубежных школах, также могут принять участие родители школьников и студентов.

В нынешнем года проект реализует в рамках акции "Год русской классики в школе" и приурочен к празднованию 200-летия со дня рождения Федора Достоевского и Николая Некрасова. "Творчество этих выдающихся представителей русской классической литературы тысячами нитей связано с именем А.С.Пушкина. Этим объясняется и тема нашего "Пушкинского диктанта – 2021" – "Отражения: Мир России и мир детства в творчестве А.С.Пушкина и Н.А.Некрасова", - отметили в АССУЛ.

Заявки и материалы принимаются по 10 мая. В оргкомитете ждут работы, предназначенные как для учащихся начальной, средней и старшей школы, так и для иностранцев с различным уровнем владения русским языком. Победители будут названы 20 июня. Все участники конкурса получают сертификаты, а победители и призеры - дипломы АССУЛ.

Открылся прием работ и на уже 5-й по счету международный творческий конкурс "Всемирный Пушкин". Его инициировали фонд "Русский мир" и Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" - в целях, как заявлено, популяризации русского языка и культуры в мире, повышения интереса к творческому наследию Пушкина в России и за рубежом, поддержки одаренной молодежи и развития международного гуманитарного сотрудничества.

Работы принимаются с 1 апреля по 1 июля в номинациях: поэзия, проза, драма, сценарий. Награждение победителей конкурса состоится в рамках ежегодного фестиваля "Болдинская осень" в селе Большое Болдино Нижегородской области. Победителей наградят дипломами и специальными призами. По решению Жюри авторы лучших работ могут быть приглашены для вручения наград на XV Ассамблею Русского мира.

Объявлена тема и еще одного творческого состязания имени Пушкина - Международного Пушкинского конкурса для преподавателей русского языка. В нынешнем году это: "Русский язык в пандемию: испытание или шанс?". Участникам предложено порассуждать о том, с какими трудностями они столкнулись в процессе онлайн-работы, к которой пришлось прибегнуть из-за пандемии, и какие возможности увидели в новом формате. Работы педагогов-русистов будет публиковать "Российская газета". Пятьдесят преподавателей из разных стран затем соберут в Москве.

"В начале сентября, по традиции, пригласим 50 лауреатов в Москву (очень надеемся, что в этом году вирус не поразит наши планы). Мы постараемся показать, как всегда, лучшие театры и музеи, подарить сердечность и тепло нашим уникальным подвижникам. Тысяча человек из 45 стран сегодня в семье пушкинских лауреатов: от Бреста до Пекина, от Вашингтона до Нарына - везде работают паромщиками культур - учителя русского языка", - заявила Ядвига Юферова, председатель оргкомитета, член Совета по русскому языку при президенте РФ, заместитель главного редактора "Российской газеты".

Во всех этих конкурсах смогут участвовать или ранее уже участвовали и представители Кыргызстана. Так, в прошлом году в рамках юбилейного 20-го Международного Пушкинского конкурса на тему "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского" поступило более 500 работ педагогов-русистов из 42 стран, в том числе из Узбекистана - 112, из Беларуси -56, из Армении и Кыргызстана - по 22 эссе и так далее. По традиции лауреатами стали 50 человек. Но в год 75-летия Победы было разрешено принять участие и лауреатам прежних лет, для них была выделена дополнительная квота - 25 премий. В число 75 победителей вошли от Кыргызстана четверо его представителей - Сыргак Автандилов, Динара Кийизбаева, Антон Чугуев, а также - Ольга Лепеева, лауреат первого и уже двадцатого конкурсов.


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URL: https://www.vb.kg/399857
Теги:
конкурс, Россия, поэт, Кыргызстан
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