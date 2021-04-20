В Узбекистане задержали мужчину, торговавшего поддельными ПЦР-тестами

В Узбекистане оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали в Андижане мужчину, торговавшего поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на сообщение силового ведомства.

"Житель города Андижана 1996 года рождения, встретившись с местным жителем возле международного аэропорта "Фергана", представился работником турфирмы и предложил оказать ему содействие в организации выезда в Российскую Федерацию", – отметили в СГБ.

Мошенник пообещал гражданину предоставить авиабилет, приглашение на лечение в медицинских учреждениях РФ, а также справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, потребовав за свои услуги 1200 долларов.

В ходе оперативного мероприятия мужчина был задержан с поличным при получении 1100 долларов, когда передавал поддельные приглашение на лечение в медучреждениях РФ и справку ПЦР-теста.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.