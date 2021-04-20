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Без принуждения? Медиков КР насильно заставляют вакцинироваться от Covid-19

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- Виктория Гунгер
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Медиков насильно заставляют пройти вакцинацию от Covid-19. Причем тех, у кого сохранились антитела. Даже никого не волнует, что это может отразиться на их здоровье. В противном случае грозятся не пустить в "красную зону". Но для медиков это доплаты и, пожалуй, единственный способ заработать чуть больше. Об этом VB.KG рассказали врачи, работающие в Ысык-Атинской территориальной больнице Чуйской области и по понятной причине пожелавшие остаться анонимными.

Как они отметили, в прошлом году в разгар пандемии их отправляли в "красные зоны" практически насильно, без всяких вакцин.

- Как хотели, так и пользовались нами. Не давали даже больничный, когда мы болели, заставляя работать сутками. Сейчас требуют вакцинацию. Хотя и Минздрав, и правительство говорили, что вакцинация добровольная, включая медиков. При этом в "красную зону" сейчас запускают по блату, своих, тех, кто хочет заработать. Других же заставляют вакцинироваться до 24 апреля. Но большинство медиков переболело, у них есть антитела. То есть, президенту, премьеру можно не вакцинироваться при наличии антител, а медиков заставляют это делать в ущерб здоровью, насильно. Разве это справедливо и законно? – возмутились они.

При этом медики отправили редакции запись сообщения в адрес больницы от Инфекционного контроля. Там действительно говорится, что руководители медучреждений должны проконтролировать, чтобы все сотрудники получили вакцинацию.

- 24 апреля – последний день вакцинации. Пришел приказ, кто в "красной зоне" хочет работать, обязательно должна быть вакцинация. Те, кто ее не пройдет, будут работать в обычном режиме, - подчеркивается в сообщении Инфекционного контроля.

По словам врачей, они прекрасно понимают, когда необходима вакцинация, а когда нет.

- Но все это делается для того, чтобы пролоббировать блат для попадания в "красные зоны" и не платить компенсации в дальнейшем заболевшим медикам, - добавили врачи.


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URL: https://www.vb.kg/399859
Теги:
Минздрав, Чуйская область, Кыргызстан, медицина, медики
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