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Экс-судья КС: В зале суда глазок на видеокамере был заклеен скотчем

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- Светлана Лаптева
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Экс-судья конституционного суда, представитель кыргызской ассоциации женщин-судей Чинара Айдарбекова в интервью редакции VB.KG рассказала, почему в судах Кыргызстана буксует цифровизация.

По ее словам, судебному департаменту надо по другому строить работу, чтобы быть более дружественными по отношению к людям, адвокатам и просто гражданам Кыргызстана.

- Ведь Кыргызстан не единственная страна, которая осваивает цифровизацию. Почему в других странах судебная система идет навстречу к согражданам, а у нас буксует? Например, опыт Азербайджана, где обязательны аудио и видеофиксация судебных заседаний. При этом, если у суда нет возможности включить аудио и видеозапись, то сторонам разрешается пользоваться своей аппаратурой. То есть запись проводится обязательно, тем более, если это прописано в Законе, - сказала Айдарбекова.

Сама аудио-видео фиксация дисциплинирует и судей, и всех остальных участников судебного процесса, а также облегчает работу адвокатов, отметила собеседница редакции.

- Запись по закону всегда можно запросить и ее должны предоставить. Процесс очень простой - перед началом заседания судья оглашает информацию о том, что судебное заседание проводится при видеофиксации, и секретарь включает аппаратуру. Неиспользование ресурсов аудио и видеофиксации показывает уровень работы судебного департамента. И если судебный департамент сам не справляется, то может лучше нанять компанию для аутсорсинга, которая выполнит задачу? А пока наше исследование, к сожалению, фиксирует вопиющие факты: например, судья ссылается на неисправность аппаратуры, а мы видим по факту, что в зале суда глазок на аппаратуре заклеен скочем! Кто это делает судья, стороны - неважно. Факт говорит о том, что пока мы не хотим использовать современные технологии в суде мы так и будем жить по двойным стандартам: годами говорить о цифровизации, а жить в каменном веке. При том что, конечно, и люди образованные у нас есть и есть положительные примеры применения цифры в судах, например, в моей практике в Конституционном суде - многие заседания сразу выкладывались для просмотра онлайн, и так далее, - пояснила она.


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URL: https://www.vb.kg/399861
Теги:
суд, информационные технологии, Кыргызстан
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