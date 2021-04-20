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В Бишкеке выявили лабораторию, где изготавливали синтетические наркотики

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- Екатерина Улитина
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ГКНБ Кыргызской Республики при содействии СБНОН МВД КР, в ходе плановой работы по противодействию незаконному обороту наркотиков была выявлена и пресечена деятельность устойчивой наркогруппировки, специализирующейся на изготовлении наркотических средств синтетического происхождения "Мефедрон" на территории КР.

Установлено, что под руководством "А.И." был налажен канал сбыта наркотических средств синтетического происхождения среди молодежи, с организацией функционирования нарколаборатории, отвечающая всем требованиям по непрерывному производству наркотиков.

16 апреля 2021 года в ходе проведенной спецоперации был задокументирован процесс производства синтетических наркотиков и при попытке их сбыта в особо крупном размере А.И." был задержан.

18 апреля 2021 года решением Первомайского районного суда г.Бишкек в отношении "А.И." избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО-1.

Ведется следствие.

Справочно: стоимость 1 гр. "мефедрона" на территории г.Бишкек и Чуйской области составляет порядка 5000-6000 сомов, употребление которого негативно воздействует на нервную систему с неотвратимыми последствиями для жизни и здоровья человека.

фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/399862
Теги:
ГКНБ, наркотики, Кыргызстан
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