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"Запрос на изменение Конституции появился еще до прихода к власти Жапарова"

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- Азиз Осмонов
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Запрос на изменение Конституции в кыргызском обществе появился еще до прихода к власти Садыра Жапарова, который лишь отреагировал на него и инициировал внесение поправок в Основной Закон. Об этом в рамках онлайн конференции "Принятие новой Конституции КР: что нужно для появления ответственной власти?" заявил политолог Игорь Шестаков.

- Когда в июне-июле прошлого года началась вторая волна пандемии, которая оказалась очень трагичной для Кыргызстана, многие граждане задавались вопросом – чем занимается и почему не помогает гражданам Жогорку Кенеш? При отсутствии фактического участия депутатов в решении возникавших на тот момент проблем, кыргызстанцы убедились в неэффективности формы правления, которая была выбрана в 2010 году. По сути, власть не брала на себя ответственность за судьбы наших граждан, и они выживали сами, как могли. Тогда и стал звучать вопрос, нужна ли нам парламентская система, и насколько она способна решать проблемы в кризисных ситуациях, связанных, в том числе с безопасностью страны, т.к. сохранение здоровья людей – это первооснова системы безопасности, - отметил эксперт.

Он отметил, что трагические события, связанные с распространением коронавируса в республике, подтолкнули население к осознанию того, что Кыргызстану больше подходит президентская модель, при которой есть конкретный человек – глава государства. Он отвечает и берет на себя ответственность за то, что происходит в стране.

- На мой взгляд, президентская форма правления более адаптирована под те кризисы, которые нам приходится переживать, поэтому на референдуме население и поддержало изменение Конституции. Еще один вопрос, который, на мой взгляд, нашел отклик у наших граждан – это инициатива об уменьшении количества депутатов, т.к. вопрос, зачем нужны 120 парламентариев, тем более в условиях дефицита бюджета, обсуждался в обществе еще задолго до прошлогодних октябрьских событий. Сейчас предполагается, что их будет 90, но и эта цифра дискуссионная, т.к. некоторые считают, что достаточно и 60 депутатов. Не сегодня возникла, и дискуссия о необходимости избирать парламентариев по мажоритарно-пропорциональной системе, учитывая, что принятая в 2010 году система, не устанавливала никакой связи между партиями и электоратом, - пояснил Шестаков.

Отметим, мероприятие организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/399863
Теги:
Конституция, Кыргызстан, политика, власть
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