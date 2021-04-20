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"Внутренний вопрос КР оказался в центре крупной геополитической игры"

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- Азиз Осмонов
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В новой Конституции есть целый комплекс проблем, которые необходимо решить, но это не дает права иностранным государствам критиковать принятый населением страны документ. Об этом в рамках онлайн конференции "Принятие новой Конституции КР: что нужно для появления ответственной власти?" заявил политолог Игорь Шестаков.

Он напомнил, что спорную Конституцию 2010 года Венецианская комиссия одобрила и даже оказала финансовую поддержку временному правительству при написании проекта нового Основного Закона.

- Россия, Китай и другие страны, которые являются нашими соседями и стратегическими партнерами, лояльно отнеслись к изменению нашей Конституции. В то же время отдельные западные страны, прежде всего, США, отнеслись к этому достаточно критично. Были беспрецедентные моменты, когда Госдепартамент в лице посла Америки в КР Дональда Лу, открыто выступал против конституционной реформы, например, заявляя о поддержке отдельных кандидатов, которые выступают против внесения изменений в Основной Закон КР, и критикуя тех, кто их предлагает. Позиция Вашингтона отразилась и в заключение Венецианской комиссии. Т.е. мы видим, что наш внутренний вопрос оказался в центре крупной геополитической игры, - добавил политолог.

Отметим, мероприятие организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/399864
Теги:
Конституция, Кыргызстан, политика, Игорь Шестаков
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