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Жапаров требует создать черный список "заказных" прокуроров и судей

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- Оксана Гут
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Создать черный список прокуроров и судей, которые рассматривают уголовные дела "по заказу", предложил депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров. Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов.

Сегодня, 20 апреля, прошло совместное заседание Комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту ЖК и Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. На нем был заслушан отчет Генерального прокурора КР Курманкула Зулушева о состоянии законности в КР в 2020 году и работе, проделанной органами прокуратуры по его укреплению.

В ходе заседания депутаты отметили, что с принятием новой Конституции КР на Генеральную прокуратуру возлагаются новые задачи, в связи с чем, их работа должна быть более открытой и прозрачной.

Нардеп Мирлан Жеенчороев высказал мнение, что надзорные и правоохранительные органы не должны рассматривать анонимные заявления. Кроме того, он призвал вести работу по недопущению ведения уголовных дел по чьему-то заказу. В том числе, наказывать за такие неправомерные действия следователей и прокуроров вплоть до увольнения. Коллегу поддержал Акылбек Жапаров. Он предложил создать черный список сотрудников, выполняющих политический заказ.

"Если не раскрыть таких прокуроров, то практика будет продолжаться. (...) Когда-нибудь нам самим будет тяжело. Генеральная прокуратура дайте список прокуроров, Верховный суд, дайте список судей, которые ведут заказные дела, МВД тоже. Нужно показательно уволить таких сотрудников, чтобы они не могли устроится на работу. Они наносят урон гражданам, всей профессии и стране", - высказался Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/399865
Теги:
Акылбек Жапаров, Генеральная прокуратура, суд, уголовная ответственность, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, уголовное дело
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