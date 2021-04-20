Опять избили врача. Пациент набросился с кулаками на медика за работой

В Кыргызстане произошел очередной случай нанесения побоев врачу на рабочем месте. Сегодня около 8.30 утра сопровождающий пациента мужчина напал с кулаками на врача-невролога Национального госпиталя Болота Таирова. О произошедшем медик написал в группе KG Врачи в Facebook.

"Сегодня, 20.04.2021 во время моего дежурства в приемном отделении неврологии, около 8:30 приходит молодой человек - "посмотрите больного в машине". Выйдя на улицу и не найдя ни пациента ни машины вернулся на прием. Через 5-7 минут пинком сломав входную дверь заявляется вышеуказанный молодой человек! Выйдя с двери вижу пациента на каталке. Подхожу к нему чтобы осмотреть и оценить тяжесть состояния и получаю удар по голове справа. Тот молодой человек неадекватно ругающийся и препятствующий осмотру пациента пытался ещё раз ударить", - написал Болот Таиров.

Несмотря на нанесенный удар, врач продолжил помогать пациенту, после того как разбушевавшегося мужчину удалось оттащить в сторону. Произошедшее было зафиксировано на камеру.

Отметим, случаи нападения пациентов и их родственников на вречей происходят в Кыргызстане систематически. Большинство случаев остаются неизвестны для общественности, но даже, когда тема вызывает большой общественный резонанс, хулиганы чаще всего уходят от наказания. Под постом Болота Таирова его коллеги также поделились своими историями:

"Подобному инциденту, буквально 2 недели назад подвергся и я, в связи с чем я написал заявление в милицию, но на данный момент наоборот на меня возбуждено 2 дела в ГОВД и прокуратуре, теперь вместо работы мотаюсь в милицию и прокуратуру", - написал Калыбек Раимбеков.

"На меня толпой накинулись, душили родственники, двое держали, другой бил по лицу, когда сообщал от чего умер пациент. Вызван был наряд милиции, но толку от этого. Сам остался виноватый. Инцидиент был год назад примерно", - написал другой медик.

В УВД Первомайского района VB.KG прокомментировали, что потерпевший медик обратился с письменным заявлением в милицию. Дело зарегистрировано по статье "Мелкое хулиганство". В настоящее время проводятся поиски нападавшего.