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Ашхабадская полиция начала следить за мусорными контейнерами

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В Ашхабаде полиция усиливает "борьбу" со сборщиками мусора. Городские власти теперь запрещают перебирать мусор даже людям в спецодежде сотрудников коммунальных служб.

Буквально неделю назад туркменская полиция отгоняла всех, кто заглядывает в мусорные контейнеры, разрешая копаться в отходах только людям в униформе. Теперь, в условиях стремительного увеличения численности людей, ищущих в мусорных свалках еду, бутылки, пластик и прочие вещи, которые можно потом сдать или продать, полиция усиливает контроль над мусорными точками в столице. Об этом сообщает ашхабадский корреспондент Радио Азатлык.

Во время инцидента, свидетелем которого стал репортер в прошлую пятницу, полицейский попросил женщину в спецодежде сотрудника коммунальной службы перестать копается в мусорном контейнере.

Женщина объяснила, что ищет в мусорном контейнере пластиковые бутылки. По ее словам, пункты приема платят за каждую тару 20 тенге и это дополнительный доход к небольшому заработку, который составляет 800 манатов в месяц. По курсу ЦБ 800 манатов составляет 228 долларов, по курсу черного рынка около 20 долларов США.

В свою очередь сотрудник полиции сообщил, что запрещено копаться в мусорных баках, в том числе собирать картон и пластиковую тару и заставил ее вернуть собранные полиэтиленовые бутылки в контейнер.

Источник: azathabar.com


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URL: https://www.vb.kg/399869
Теги:
мусор, Туркменистан
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