"Вашингтон привык диктовать другим странам, кто и как ими должен управлять"

Развитие страны в первую очередь зависит от экономики, для поднятия которой нужны инвестиции, а для инвестиций необходима стабильность. Об этом в рамках онлайн конференции "Принятие новой Конституции КР: что нужно для появления ответственной власти?" сообщил российский политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, бизнесмены должны быть уверены, что заключенная сделка будет действовать и не отменится из-за давления снизу или сверху. Сейчас запускается новый проект "Джеруй", который может стать лакмусовой бумажкой. Если инвесторы увидят, что его реализация идет по плану, без препятствий со стороны различных госструктур и общественности со стороны КР, то в течение 2-3 лет начнут приходить новые инвесторы, постепенно вливая в экономику республики финансы и создавая рабочие места. У КР есть хорошие шансы, - уверен аналитик.

Предыдущие власти внесли определенный вклад в развитие Кыргызстана, считает Мендкович.

- Они создали для республики доступ на евразийский рынок и базу для получения евразийских инвестиций, выстроили определенные отношения, которые позволяют работать не только на внутренний рынок, но и выводить товары вовне, в перспективе в страны дальнего зарубежья. Новой власти важно не растратить этот капитал, и начать его использовать. Экономика – это принципиально важно для страны, за ее развитием, за развитием рабочих мест, поднимется уровень жизни и изменится сознание людей, - подчеркнул Мендкович.

Изменения Конституции – это сугубо личное дело Кыргызстана. И если народ считает, что такое перераспределение властных полномочий сделает жизнь в стране лучше, никто извне не имеет права называть эти поправки недемократичными, неэстетичными и т.д.

- Сейчас произошла определенная перестройка, глава государства получил большие полномочия, и сейчас важно, чтобы эти полномочия аккуратно и осторожно использовались, тем более что возникли угрозы ввиду неприятия изменений внешними игроками, прежде всего, США. Я считаю, что эскалация напряженности между Москвой и Вашингтоном не влияет на отношения Кыргызстана и Америки, потому что отношения американской стороны с новой властью испортились сразу после прихода Садыра Жапарова. Напомню, американское посольство сразу объявило о его связях с преступностью и осуждало его номинацию на пост премьер-министра. Поэтому корень здесь не в кыргызско-российских отношениях, а в том, что Вашингтон привык диктовать зарубежным странам, кто и как ими должен управлять, - добавил эксперт.

Отметим, мероприятие организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".