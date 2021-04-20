"Президент надежд". Рейтинг Жапарова – запрос на честную и вменяемую власть

Станет ли наш президент настоящим лидером нации, зависит от многих факторов, но ключевым будет наличие дееспособной, адекватной и ответственной команды, а не кучки фаворитов, что всегда приводило к краху предшествующих лидеров. Об этом в рамках онлайн конференции "Принятие новой Конституции КР: что нужно для появления ответственной власти?" сообщила эксперт по гуманитарным вопросам, экс-замминистра образования КР Умутхан Тыналиева.

По ее словам, сегодняшний рейтинг Садыра Жапарова – это не рейтинг на контрасте с предыдущими президентами. Это классический показатель ожиданий и надежд на дееспособную, вменяемую, регулярно осуществляемую, государственную, а не приватизированную олигархами и региональным кланами, власть.

- Став "президентом надежд", он избрался на свой пост на волне ожиданий экономического роста и общих перемен к лучшему. В Кыргызстане общество и экономика определяются состоянием власти и государственного правления, поэтому то, произошло в связи с изменением Конституции, затрагивает абсолютно всех, - подчеркнула эксперт.

По ее словам, прошедший референдум лишь узаконил фактически сложившуюся за годы независимости систему управления.

- Теперь президент становится не только главой государства, но главой исполнительной власти. На самом деле эта система действует в нашей стране последние 30 лет, мы прекрасно видели влияние предыдущих президентов на парламент, правительство и судебную власть, теперь же это будет зафиксировано на законодательном уровне, - подчеркнула Тыналиева.

При этом она обратила внимание, что для успешного развития страны недостаточно хороших законов и правильной Конституции. Также необходимо наличие массовой социальной нормы, включающей адекватные представления о правомерности и справедливости.

Отметим, мероприятие организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".