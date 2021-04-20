Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

Экс-президент Украины Кравчук пригрозил "дать Путину под дых"

300  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, ныне возглавляющий киевскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил, что Владимир Путин заслуживает "удар под дых" из-за своей политики в отношении Донбасса.

Кравчук стал гостем нового выпуска ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", в эфире которого оценил текущую обстановку регионе и высказался о роли Кремля в этом конфликте. По его словам, российский лидер должен отказаться от поддержки ДНР и ЛНР, если хочет добиться конструктивного диалога с Украиной. Более того, для восстановления нормальных отношений с соседствующей страной Путин обязан вернуть Крым, подчеркнул украинский дипломат.

"Если мы будем искать, что Путину нужно дать, то он захочет всю Украину. Как минимум, дать ему можно только силой и дать под дых, простите за выражение. Потому что он не пойдет ни на какие компромиссы. Мы должны осознавать – компромисс возможен при одном условии – Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию в Украине, перестать убивать украинских юношей и девушек, возрождать Донбасс", - сказал Кравчук.

Он также выразил обеспокоенность тем, что российская сторона крайне неподобающе ведет себя во время переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам Кравчука, представители от России блокируют все договоренности и не выдвигают собственных предложений.

Источник: ctnews.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399873
Теги:
Владимир Путин, Россия, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  