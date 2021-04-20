Экс-президент Украины Кравчук пригрозил "дать Путину под дых"

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, ныне возглавляющий киевскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил, что Владимир Путин заслуживает "удар под дых" из-за своей политики в отношении Донбасса.

Кравчук стал гостем нового выпуска ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", в эфире которого оценил текущую обстановку регионе и высказался о роли Кремля в этом конфликте. По его словам, российский лидер должен отказаться от поддержки ДНР и ЛНР, если хочет добиться конструктивного диалога с Украиной. Более того, для восстановления нормальных отношений с соседствующей страной Путин обязан вернуть Крым, подчеркнул украинский дипломат.

"Если мы будем искать, что Путину нужно дать, то он захочет всю Украину. Как минимум, дать ему можно только силой и дать под дых, простите за выражение. Потому что он не пойдет ни на какие компромиссы. Мы должны осознавать – компромисс возможен при одном условии – Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию в Украине, перестать убивать украинских юношей и девушек, возрождать Донбасс", - сказал Кравчук.

Он также выразил обеспокоенность тем, что российская сторона крайне неподобающе ведет себя во время переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам Кравчука, представители от России блокируют все договоренности и не выдвигают собственных предложений.

Источник: ctnews.ru