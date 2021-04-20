"Наезжали" на бизнесменов, требовали дань. Задержан один из вымогателей

Оперативники МРУ обезвредили группу, промышлявшую вымогательством и запугиванием бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Оперативниками межрегионального управления (МРУ) СКМ МВД обезврежена преступная группа, занимавшаяся наездами и поборами с предпринимателей. С целью подмять под себя коммерсантов в этом регионе, они запугивали их, отказывающихся платить дань увозили в безлюдное место, избивали, угрожали расправой", - говорится в сообщении ведомства.

В начале апреля 2021 года в городе Джалал-Абад трое мужчин насильно посадили в машину 29-летнего гражданина, занимающегося предпринимательством, где в безлюдном месте стали вымогать деньги, избили и нанесли ему телесные повреждения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, Следственной службой МВД (г. Ош) проводится досудебное расследование по статье 266 "хулиганство" УК Кыргызской Республики.

Ввиду общественной опасности противоправного деяния оперативниками МРУ СКМ проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание участников указанной группы.

В результате принятых мер 16 апреля в одном из микрорайонов города Джалал-Абад задержан один из членов преступной группы

вымогателей А.З. 1992 года рождения, житель Сузакского района. В тот же день он был водворен в ИВС.

По данным МРУ, задержанный состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. В настоящее время принимаются меры к задержанию других соучастников, проверяется причастность криминальных элементов к другим фактам вымогательств, наездов, угроз и нападений на предпринимателей. Расследование продолжается.