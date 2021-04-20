На 79-ом году жизни скончалась Мария Айтматова - вдова Чингиза Айтматова

Скончалась вдова великого писателя Чингиза Айтматова и мать экс-депутата Жогорку Кенеша Ширин Айтматовой - Мария Айтматова. Об этом в соцсетях написала общественный деятель Ассоль Молдокматова.

Марии Урматовны не стало сегодня, 20 апреля. Она умерла в больнице - подтвердили в Доме-музее Ч. Айтматова.

Ранее сообщалось, что семья Айтматовых заразилась коронавирусом.

Мария Урматовна родилась 13 июля в 1942 году в Чуйской области. Окончила сценарный факультет ВГИКа. Вместе с Чингизом Айтматовым они воспитывали двоих детей - Эльдара и Ширин.

Редакция VB.KG выражает искренние соболезнования родным и близким Марии Айтматовой.