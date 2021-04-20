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В Бишкеке в ходе спецоперации изъята крупная партия афганских наркотиков

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- Оксана Гут
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В ходе спецоперации оперативниками СБНОН МВД изъято особо крупная партия наркотиков афганского происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками СБНОН МВД КР осуществлена спецоперация, направленная на выявление и перекрытие канала сбыта наркотиков. Проведено задержание лица, причастного к наркопреступлениям, изъято особо крупное количество наркотиков афганского происхождения", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию канала перевозки и сбыта наркотиков, 18 апреля на ул. Масалиева г.Бишкек сотрудниками СБНОН МВД КР при силовой поддержке бойцов ОСО (СОБР) ГУВД Чуйской области была остановлена автомашина марки

"Мицубиси-Спейстар" под управлением гражданина А.А.

При досмотре автомашины под задним пассажирским сиденьем обнаружены и изъяты пакеты, внутри которых находились брикеты с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли.

Согласно заключения судебно-химической экспертизы обнаруженное и изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш" (чарс афганского происхождения) весом 5 кг 895 грамм.

Задержанный водворен в ИВС. В рамках досудебного расследования по статье 267 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК КР продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/399883
Теги:
Афганистан, задержание, наркотики, Кыргызстан, гашиш, уголовное дело, наркотрафик, МВД
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