В Бишкеке в ходе спецоперации изъята крупная партия афганских наркотиков

В ходе спецоперации оперативниками СБНОН МВД изъято особо крупная партия наркотиков афганского происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками СБНОН МВД КР осуществлена спецоперация, направленная на выявление и перекрытие канала сбыта наркотиков. Проведено задержание лица, причастного к наркопреступлениям, изъято особо крупное количество наркотиков афганского происхождения", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию канала перевозки и сбыта наркотиков, 18 апреля на ул. Масалиева г.Бишкек сотрудниками СБНОН МВД КР при силовой поддержке бойцов ОСО (СОБР) ГУВД Чуйской области была остановлена автомашина марки

"Мицубиси-Спейстар" под управлением гражданина А.А.

При досмотре автомашины под задним пассажирским сиденьем обнаружены и изъяты пакеты, внутри которых находились брикеты с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли.

Согласно заключения судебно-химической экспертизы обнаруженное и изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш" (чарс афганского происхождения) весом 5 кг 895 грамм.

Задержанный водворен в ИВС. В рамках досудебного расследования по статье 267 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК КР продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.