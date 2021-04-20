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ВОЗ рекомендует не требовать прививку от COVID-19 при пересечении границ

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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал странам не требовать документы о вакцинации от СOVID-19 при пересечении границ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что в мире сейчас наблюдается неравенство в глобальном распределении вакцин и требования доказательства вакцинации могут усугубить положение.

"Не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные, хотя и растущие данные об эффективности вакцин в снижении передачи COVID-19 и сохраняющееся неравенство в распределении вакцин в мире. Государствам-участникам настоятельно рекомендуется признать, что требования доказательства вакцинации могут усугубить неравенство и способствовать различиям в свободе передвижения", - указывается в заявлении ВОЗ.

Также эксперты посоветовали снизить финансовое бремя для международных путешественников в связи с мерами, применяемыми к ним для защиты общественного здоровья, такие как расходы на тестирование, изоляцию в отелях и вакцинацию по прибытии в пункт назначения.


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URL: https://www.vb.kg/399884
Теги:
вакцина, ВОЗ, граница
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