ВОЗ рекомендует не требовать прививку от COVID-19 при пересечении границ

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал странам не требовать документы о вакцинации от СOVID-19 при пересечении границ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что в мире сейчас наблюдается неравенство в глобальном распределении вакцин и требования доказательства вакцинации могут усугубить положение.

"Не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные, хотя и растущие данные об эффективности вакцин в снижении передачи COVID-19 и сохраняющееся неравенство в распределении вакцин в мире. Государствам-участникам настоятельно рекомендуется признать, что требования доказательства вакцинации могут усугубить неравенство и способствовать различиям в свободе передвижения", - указывается в заявлении ВОЗ.

Также эксперты посоветовали снизить финансовое бремя для международных путешественников в связи с мерами, применяемыми к ним для защиты общественного здоровья, такие как расходы на тестирование, изоляцию в отелях и вакцинацию по прибытии в пункт назначения.