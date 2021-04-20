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Садыр Жапаров исполнил просьбу девочки, подарив ей комуз

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- Бакыт Басарбек
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Ученица 3 класса Сокулукской музыкальной школы Адинай Жумакадырова в честь праздника весеннего равноденствия "Нооруз" написала письмо Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову, в котором просила Главу государства подарить ей национальный музыкальный инструмент комуз. В письме девочка отметила, что хотела бы комуз, изготовленный из дерева урюка.

Сегодня, 20 апреля, заведующий отделом мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества Аппарата Президента Кудайберген Базарбаев исполнил просьбу девочки, подарив ей от имени Президента комуз.

Вручая заветный музыкальный инструмент, Кудайберген Базарбаев отметил, что Президент Садыр Жапаров всегда охотно уделяет внимание вопросам детей и считает приоритетным направлением всестороннее развитие подрастающего поколения.

"Письмо Адинай дошло до своего адресата. Детские мечты сбываются. Главное уметь мечтать и ставить перед собой задачи. Сегодня мы рады вручить Адинай от имени Садыра Жапарова национальный музыкальный инструмент комуз. Он изготовлен из дерева урюка, как и просила в письме девочка. Глава государства выражает огромную надежду, что Адинай станет выдающимся музыкантом и будет представлять страну на различных международных конкурсах", - отметил он.

Кудайберген Базарбаев добавил, что развивая среди молодежи культуру, спорт и образование Кыргызстан получит крепкий фундамент для благополучного развития.

В свою очередь, мать юного музыканта Асель Асаналиева сообщила, что написать письмо Президенту было идеей самой девочки.

"Она у нас с детства близка к музыке, а именно к национальному инструменту комуз. Всегда хотела иметь собственный комуз. Пытаясь воплотить свою мечту, она сама приняла решение попросить столь желанный инструмент у самого Президента. И вот через некоторое время нам сообщили, что Президент хочет подарить ей комуз", - сказала она.

По словам самой Адинай, инструментом она будет пользоваться аккуратно и бережливо и сделает все, чтобы стать выдающейся комузисткой.

Отдел информационной политики аппарата Президента КР


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URL: https://www.vb.kg/399886
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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