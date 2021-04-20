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Президент Жапаров назначил ряд судей местных судов. Фамилии

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- Бакыт Басарбек
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Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 20 кандидатам в некоторые районные суды Чуйской и Ошской областей, а также в Ошский городской суд в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 19 кандидатам на должность судьи.

По оставшемуся одному кандидату он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

Президент издал Указы о назначении судей для 19 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

Чүйская область:

Ысык-Атинский районный суд:

Садыков Урматбек Асанбекович;

Ошская область:

Кара-Суйский районный суд:

Анарботоева Бүбүсара Рустамовна;

Сооронбаев Нурланбек Курманбекович;

Токтомаматов Кыялбек Жантороевич;

Араванский районный суд:

Сарыбаев Бакытбек Адилбекович;

Ноокатский районный суд:

Бодоев Абдимавлян Көкөнович;

Жусупбаев Шумкарбек Болотбекович;

Матраимов Бахтияр Шамшиевич;

Омуралиев Бакытбек Эмилбекович;

Узгенский районный суд:

Абдыкаров Откүрбек Сыдыкалиевич;

Артыкова Нуржамал Момунжановна;

Каримбаева Чолпон Маматеминовна;

Сарыбаев Омурбек Рыскулович;

Шаматов Улан Шайлообекович.

Ошский городской суд:

Авазов Мирзат Абдисатарович;

Батырбеков Жаналы Мамытович;

Матисаков Кадырбек Монокбаевич;

Омурзакова Арапатхан Абдылдаевна;

Туманбаев Уланбек Бейшеналиевич.

Указы вступают в силу со дня подписания.


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URL: https://www.vb.kg/399887
Теги:
назначение, судья, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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