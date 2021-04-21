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В РФ запретили госслужащим и военным иметь второе гражданство

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- Евгений Денисенко
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Государственная дума России в третьем, окончательном чтении приняла пакет законов, который вводит запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для лиц, осуществляющих государственную деятельность. Документы были подготовлены, как подчеркивается, в развитие положений обновленной Конституции Российской Федерации, в которой такой запрет установлен для лиц, осуществляющих государственную деятельность.

Первым документом уточняются "положения отдельных законодательных актов, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства". Запрет, в частности, распространяется на госслужащих, военных, дипломатов, главу ЦБ РФ.

Второй закон вносит поправки в Трудовой кодекс. Так, запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране лицам на должностях, не относящихся к государственной или муниципальной службе, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне. Речь идет об обеспечивающем персонале госорганов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания предложил расширить эти запреты на помощников депутатов

"Нам правильно будет внести изменения в закон о статусе депутата и члена Совета Федерации. Я обращаюсь к профильному комитету. Давайте мы проявим солидарность всех фракций, внесем поправки, которые введут запрет для помощников депутатов как штатных, так и тех, кто на общественных началах", - сказал спикер ГД.


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URL: https://www.vb.kg/399888
Теги:
Россия, гражданство, армия
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