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Партия "Ата-Журт Кыргызстан" незаконно участвовала в выборах? Ответ БТИК

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- Оксана Гут
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Бишкекская ТИК дала разъяснения по заявлению политических партий о незаконном участии в выборах "Ата-Журт Кыргызстан".

Накануне, 20 апреля, восемь политических партий - "Улуу Журт", "Айкөл Кыргызстан", "Улутман", "Бутун Кыргызстан", "Власть народу", "Партия коммунистов Кыргызстана", "Партия Демократическое движение Кыргызстана" и "Партия Зеленых Кыргызстана" - заявили, что политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" не имела права принимать участие на выборах депутатов местных кенешей.

Согласно требованиям законодательства о выборах, на выборах депутатов местных кенешей имеют право участвовать политические партии, прошедшие регистрацию более чем за 6 месяцев до даты назначения выборов.

Так, в соответствии с пунктом 6 части 8 статьи 53 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей", основанием для отказа в регистрации списка кандидатов на выборах депутатов местных кенешей является установление факта регистрации политической партии, выдвинувшей список кандидатов, менее чем за 6 месяцев до даты назначения выборов.

Ограничений по срокам перерегистрации политических партий для участия на выборах депутатов местных кенешей законодательством не установлено.

Согласно представленному свидетельству политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" прошла государственную перерегистрацию 26 февраля 2021 года, датой первичной государственной регистрации данной политической партии указано 22 сентября 1999 года.

Напомним, 11 марта 2021 года Бишкекская ТИК решением №16/4 зарегистрировала список кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша, выдвинутый политической партией "Ата-Журт Кыргызстан". Регистрация списка данной политической партии произведена в соответствии со статьями 49 и 53 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей".

7 апреля 2021 года в адрес Бишкекской ТИК обратился лидер политической партии "Айкөл Кыргызстан" Бакыт Керимбеков с заявлением об отмене регистрации списка кандидатов политической партии "Ата-Журт Кыргызстан", указав, что данная политическая партия прошла перерегистрацию менее чем за 6 месяцев до назначения выборов, что является основанием для отказа в регистрации списка кандидатов политической партии.

8 апреля решением Бишкекской ТИК решением № 35/5 отказала в удовлетворении заявления Бакыта Керимбекова.

10 апреля 2021 года Керимбеков, не согласившись с решением Бишкекской ТИК, обратился в Центральную избирательную комиссию.

Решением Центральной избирательной комиссии № 61 от 11 апреля 2021 года в удовлетворении требований заявления политической партии "Айкол Кыргызстан" было отказано в связи с законностью и обоснованностью решения Бишкекской ТИК.

Политическая партия "Айкол Кыргызстан" с административным иском обратилась в Административный суд города Бишкек.

16 апреля 2021 года Административный суд города Бишкек, установив правомерность и обоснованность оспариваемых решений избирательных комиссий, в удовлетворении заявления политической партии "Айкол Кыргызстан" отказал.


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URL: https://www.vb.kg/399892
Теги:
Ата-Журт, Министерство юстиции, ЦИК, выборы, нарушения, партии, Бишкек, Кыргызстан
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