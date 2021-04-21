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Шавкат Мирзиёев распорядился выделить каждому ветерану по 12 млн сумов

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Шавкат Мирзиёев подписал указ, направленный на поощрение участников Второй мировой войны, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно документу, участники и инвалиды войны получат единовременное денежное вознаграждение в размере 12 миллионов сумов.

В прошлом году ветераны получили по 10 миллионов сумов, в 2019-м – 7,5 миллиона сумов, в 2018 году – 5 миллионов сумов, а в 2017 году – 2 миллиона сумов.

Напомним, что из Узбекистана были мобилизованы и ушли на фронт свыше 1,9 миллиона человек – это 22 процента всего населения, или 40-42 процента трудоспособного населения. В республике были собраны и укомплектованы 15 дивизий и бригад.

К сожалению, свыше 530 тысяч узбекистанцев погибли на фронтах этой страшной войны, пропали без вести еще более 158 тысяч, а 640 тысяч – получили ранения.

Ордена и медали за годы войны получили 120 тысяч узбекистанцев, 338 из них получили звание Героев Советского Союза, 53 стали полными кавалерами Ордена Славы.


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URL: https://www.vb.kg/399893
Теги:
ветераны, ВОВ, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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