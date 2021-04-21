В селе Люксембург 27-летний мужчина пнул ребенка

По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему мальчику задержан подозреваемый, сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 20 апреля 2021 года с заявлением в ОВД Ыссык-Атинского района обратилась местная жительница села Люксембург Ж.А., 1992 года рождения.

- Она потребовала принять меры в отношении неизвестного мужчины, который в этот же день примерно в 18:30 часов нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, 2014 года рождения, возле одного из магазинов расположенных в данном селе, - говорится в информации.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 266 (Хулиганство) УК КР.

- Спустя несколько часов был задержан по подозрению в этом преступлении М.Н., 1994 года рождения. В настоящее время по материалам дела назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемый сотрудниками милиции водворен в изолятор временного содержания ОВД Ыссык-Атинского района. Досудебное производство продолжается, - добавили в ГУВД Чуйской области.