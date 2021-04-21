Парковочные войны в Бишкеке: Кто наглей – того и место

Горожане жалуются, что не могут припарковаться возле собственных домов, так как парковочные места заняты соседями. Причем не просто заняты, а перегорожены цепями и тросами, застегнутыми на замки. Что делать в таких случаях и куда обращаться?

Недавно "Вечерний Бишкек" опубликовал материал о том, что по микрорайонам столицы невозможно проехать, так как многие дворы перегорожены. Однако людей возмущает не только этот факт, но и то, что многие жильцы перегораживают и парковочные места. Причем отгораживаются не столько от чужих машин, сколько от своих же соседей.

- У нас обычный двор из нескольких пятиэтажных домов, - обратился в нашу редакцию житель Бишкека Евгений Игнашенко. – В каждом подъезде по 20 квартир, а парковочных мест возле парадных по 5-6, не более. Раньше это не было проблемой. Работал принцип "кто успел, тот и припарковался". К слову, чужие автомобили заезжают к нам крайней редко, поэтому конкуренция шла между самими жильцами.

- Но потом двое товарищей решили, что они являются полноправными владельцами тех стояночных мест, на которые ставят машины, и просто отгородили их железными столбиками и натянули тросы с замками. И вместо 5-6 мест нам осталось уже 3-4. Разговоры по-соседски ни к чему не привели, так как оба работают в каких-то государственных структурах и считают себя выше окружающих. Товарищество собственников жилья (ТСЖ) у нас тоже не создано. Опускаться до рукоприкладства никто из соседей не намерен. Поэтому никак не можем найти управу на этих деятелей, - рассказал горожанин.

Если сказать, что проблема актуальная, это значит ничего не сказать. Нехватка парковочных мест стоит ребром. Порой это даже провоцирует конфликты между людьми, живущими на одной лестничной площадке. А все потому, что гаражей и платных стоянок катастрофически не хватает. Вот бишкекчане и вынуждены парковаться во дворах, а они не безразмерны.

Достаточно пройтись по жилым дворам в любых районах города, как это сделали наши корреспонденты, и сразу станет понятен масштаб проблемы. Перегорожено все, что только можно. И есть несколько видов придомовых парковок, о которых расскажем подробнее.

Первый вид – кооперативная стоянка для всех. Это когда группой жильцов или даже всеми жильцами конкретного дома огораживается определенная территория, куда не пускают чужие машины. Чаще всего, количества парковочных мест на всех на хватает, поэтому работает озвученный Евгением Игнашенко принцип. Но никто не в обиде, так как все имеют равные права. Частенько на таких площадках даже строятся навесы.

Далее идет кооперативная стоянка для "избранных". Туда не пускают не только чужих, но и часть своих же соседей. Внутри таких парковок еще чаще устанавливают навесы от дождя. Места распределяются среди жителей дома исключительно по степени наглости желающих. Соответственно, тот кто наглее, получает парковку, остальные ставят машины, где придется.

Доходит до абсурда, как, например, возле этажки в 7 микрорайоне. Часть жителей одного из подъездов огородила площадку на 7 машин. При этом двое из "привилегированных" ставят сразу по 2 машины! А в подъезде, на минуточку, 16 квартир и как минимум у половины есть личные авто. Но только пятеро имеют доступ к парковке.

Ну и, наконец, третья группа – "небожители". Эти не хотят ни с кем кооперироваться. Они просто выбирают понравившееся им место и огораживают его. Потом начинают наводить марафет – засыпают щебнем, укладывают брусчатку, бетонируют и даже асфальтируют. Словом, ведут себя так, словно это их частная собственность.

И если жильцов из первой группы еще можно понять, и так мест не хватает, а тут еще и чужие ставят авто, то представители двух остальных откровенно перегибают палку. Ведь чаще всего любые действия по заграждению парковок незаконны. Это объясняется тем, что у многих этажек придомовые земельные участки (ПЗУ) не оформлены. Следовательно, принадлежат мэрии. И только она имеет право что-то отгораживать.

Единственное условие, при котором возможно заграждение, если в доме действует ТСЖ, которое оформило ПЗУ и на общем собрании членов товарищества было решено отвести какую-то его часть именно под парковку. Но как не трудно догадаться, в таких объединениях будет решено, что пользоваться стоянкой будут все без исключения жители, а не какой-нибудь "привилегированный" байке, работающий в госструктуре.

Повторимся, если такого нет, то любое заграждение муниципальной территории незаконно. Поэтому всем горожанам, столкнувшимся с проблемой, необходимо обращаться в оперативную службу мэрии и оставлять заявку. Чиновники обязаны реагировать, так как это их прямая компетенция. И чем больше будет таких заявок, тем лучше. Только так удастся обуздать зарвавшихся жильцов.