В РФ планируют ввести двухкратную сдачу ПЦР-теста на Covid для иностранцев

Роспотребнадзор изменил правила, указанные ранее в постановление Главного государственного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", пишут СМИ.

Теперь, россияне прибывающие из-за границы дважды сдавать тест ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с повторным предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГ через форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации".

Как отмечается, до 1 мая это требование касается Турции и Танзании, а потом - всех стран.

Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток, говорится на сайте ведомства.

Также, согласно внесенным изменениям, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан.