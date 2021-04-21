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Глава ВОЗ назвал сроки взятия пандемии COVID-19 под контроль

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- Виктория Гунгер
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что есть все основания полагать, что в ближайшее время пандемию коронавируса COVID-19 удастся взять под контроль. Его слова опубликовала РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

"У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансировано", - сказал он.

Вместе с тем глава ВОЗ выразил обеспокоенность темпами распространения COVID-19 среди людей в возрасте от 25 до 59 лет по всему миру. "Возможно, [это происходит] в результате высокопереносимых вариантов и увеличения социального смешения среди молодых людей", - предположил Гебрейесус.

По его словам, число новых случаев заражения COVID-19 по всему миру увеличивается уже восьмую неделю подряд. Глава ВОЗ отметил, что на прошлой неделе был зафиксирован рекорд по этому показателю - более 5,2 млн.

18 апреля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса организация оценивает ситуацию с пандемией как тревожную. "Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. <...> Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого распределения вакцины между странами", - сказала она.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заболел 141 млн человек, скончались чуть более 3 млн. Американский Университет Джонса Хопкинса приводит похожие данные: 141,8 млн заболевших и 3 млн 027 тыс. 182 умерших.


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URL: https://www.vb.kg/399903
Теги:
ВОЗ, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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