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На юге Кыргызстана начали производство собственного дизтоплива и мазута

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- Виктория Гунгер
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В Баткенской области будет запущен мини-завод по переработке нефти. Об этом сообщает Министерство энергетики и промышленности.

Так же, как отмечается, в мае текущего года ожидается запуск нефтеперерабатывающего мини-завода ОсОО "Сафар", находящийся в Лейлекском районе Баткенской области.

- В настоящее время завод проводит подготовительные работы для запуска производства. Также подписан годовой договор с ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку сырой нефти объемом 10 тыс. тонн. В будущем ожидается, что завод будет модернизироваться и обновляться, что позволит еще больше увеличить количество перерабатываемого сырья. На сегодняшний день, проектная мощность составляет 50 тыс. тонн/год. Выпускаемая продукция дизельное топливо, мазут, - подчеркивают в МЭП.

В ведомстве добавили, что с запуском НПЗ район будет обеспечен топливом, особенно аграрии. Помимо этого, работой будут обеспечены более 40 человек.


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URL: https://www.vb.kg/399904
Теги:
Баткенская область, ГСМ, НПЗ, Кыргызстан
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