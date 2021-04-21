Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

В России планируют снизить среднюю ставку по ипотеке до 6,9 процентов

228  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство планирует снижать среднюю ставку по ипотеке, чтобы сделать жилищные кредиты еще доступнее. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, близких к кабмину.

Так, поддержание средней ставки по жилищным займам в России на уровне 6,9 процента годовых до 2030 года может стать ключевой целью нацпроекта "Жилье и городская среда". Это на 1 процентный пункт меньше, чем планировалось изначально. Такой вариант рассматривался на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, однако решение пока что не принято.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект "Жилье и городская среда". Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города - красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов.

Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399905
Теги:
ипотека, правительство, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  