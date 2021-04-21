Таможня КР предупреждает: мошенники представляются сотрудниками ГТС

Государственная таможенная служба сообщает, что в последнее время участились случаи мошенничества в отношении общеобразовательных и средне специальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По данным ведомства, неизвестные лица звонят руководителям образовательных учреждений и представляются якобы сотрудниками ГТС или Министерства образования.

"Эти лица сообщают, что в ГТС имеется компьютерное оборудование, подлежащее списанию, а также новые компьютеры для передачи в образовательные учреждения в качестве технической поддержки. В связи с ограниченным количеством компьютерной техники просят срочно перечислить энную сумму на специальный счёт, а затем приехать в ГТС и забрать компьютерное оборудование.

ГТС обращается ко всем физическим и юридическим лицам с просьбой не верить подобной информации, в случае мошенничества обращаться в правоохранительные органы.

Также ГТС информирует, что любое государственное имущество передаётся из одного государственного органа в другой орган только при соблюдении определённых процедур согласно законодательству Кыргызской Республики", говорится в сообщении таможенной службы.