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Таможня КР предупреждает: мошенники представляются сотрудниками ГТС

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- Бакыт Басарбек
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Государственная таможенная служба сообщает, что в последнее время участились случаи мошенничества в отношении общеобразовательных и средне специальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По данным ведомства, неизвестные лица звонят руководителям образовательных учреждений и представляются якобы сотрудниками ГТС или Министерства образования.

"Эти лица сообщают, что в ГТС имеется компьютерное оборудование, подлежащее списанию, а также новые компьютеры для передачи в образовательные учреждения в качестве технической поддержки. В связи с ограниченным количеством компьютерной техники просят срочно перечислить энную сумму на специальный счёт, а затем приехать в ГТС и забрать компьютерное оборудование.

ГТС обращается ко всем физическим и юридическим лицам с просьбой не верить подобной информации, в случае мошенничества обращаться в правоохранительные органы.

Также ГТС информирует, что любое государственное имущество передаётся из одного государственного органа в другой орган только при соблюдении определённых процедур согласно законодательству Кыргызской Республики", говорится в сообщении таможенной службы.


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URL: https://www.vb.kg/399907
Теги:
мошенничество, Кыргызстан, таможня
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