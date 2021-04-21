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В Казахстане курс доллара резко вырос

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Курс доллара снова вырос по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи KASE.

По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 431,93 тенге, повысившись на 2,10 тенге. Отметим, что официальный курс доллара на 21 апреля составляет 429,76 тенге.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс продажи доллара в обменниках Алматы равен 432,82 тенге, покупки - 431,29 тенге.

В обменниках Нур-Султана американскую валюту продают в среднем по 432,07 тенге, покупают по 430,91 тенге.


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URL: https://www.vb.kg/399913
Теги:
Казахстан, курс валют, доллар
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