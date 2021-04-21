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"Кыргызские швейные компании не могут даже принять заказ на 10 млн маек"

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- Виктория Гунгер
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Кыргызские компании не могут даже принять заказ на 10 млн маек, поэтому нужно объединить усилия. Об этом сообщил Гендиректор текстильной компании "Silk Way" Адилет Кубанычбеков в эфире телеканала "Ала-Тоо 24".

Он отметил, что для выхода на новые рынки и продвижения своей продукции компаниям Кыргызстана необходимо объединить усилия.

- Без этого мы не сможем быть конкурентоспособными. Мы часто говорим Россия, страны ЕАЭС, 180 миллионный рынок. Но возьмем один рынок в Москве – Торговый дом "Москва". Приехали представители двух крупных компаний, и сделали заказ: 10 млн. маек. Мы направляем этот заказ по всем кыргызским цехам и фабрикам. Но ни одна компания в Кыргызстане не смогла принять такой заказ, потому что нет таких мощностей. Именно поэтому Кыргызским малым и средним, крупным компаниям нужно объединяться, – сказал он.

Адилет Кубанычбеков добавил, что ряд кыргызских компаний благодаря хорошей работе, качеству своей продукции смогли выйти на рынок Германии, Швейцарии и ряда других стран Европы.

- Это хорошие показатели, но его нужно наращивать. Без объединения, без наращивания мощностей, мы не сможем быть конкурентоспособными и принимать большие заказы. Сейчас компании должны обмениваться опытом, совместными усилиями выходить на новые рынки и конкурировать. К примеру, в настоящее время практически в каждом городе Турции кластерная система, сотни индустриальных парков. В Китае тысячи индустриальных парков. С момента создания индустриальных парков экономика этих стран, в том числе экспорт выросли в разы. Производство выросло. Мы именно этого хотим в Кыргызстане, – подчеркнул Адилет Кубанычбеков.

Напомним, в настоящее время под Бишкеком идет строительство индустриально-промышленного парка "Silk Way". Располагаясь на площади в 70 гектаров, парк разделен на несколько взаимосвязанных между собой секторов. Здесь будут размещены: промышленный сектор - более 90 тысяч кв.м. фабрик с современными складскими помещениями класса "А". Торгово-экспозиционный сектор готовой продукции, фурнитуры и ткани с просторными складскими помещениями. Таможенно-логистический центр с мощностью 40 фур в час дает возможность резидентам индустриального парка оперативно оформлять товары для отправки в экспорт.


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URL: https://www.vb.kg/399915
Теги:
промышленность, швейная отрасль, экспорт, Кыргызстан
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