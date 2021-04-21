"Кыргызские швейные компании не могут даже принять заказ на 10 млн маек"

Кыргызские компании не могут даже принять заказ на 10 млн маек, поэтому нужно объединить усилия. Об этом сообщил Гендиректор текстильной компании "Silk Way" Адилет Кубанычбеков в эфире телеканала "Ала-Тоо 24".

Он отметил, что для выхода на новые рынки и продвижения своей продукции компаниям Кыргызстана необходимо объединить усилия.

- Без этого мы не сможем быть конкурентоспособными. Мы часто говорим Россия, страны ЕАЭС, 180 миллионный рынок. Но возьмем один рынок в Москве – Торговый дом "Москва". Приехали представители двух крупных компаний, и сделали заказ: 10 млн. маек. Мы направляем этот заказ по всем кыргызским цехам и фабрикам. Но ни одна компания в Кыргызстане не смогла принять такой заказ, потому что нет таких мощностей. Именно поэтому Кыргызским малым и средним, крупным компаниям нужно объединяться, – сказал он.

Адилет Кубанычбеков добавил, что ряд кыргызских компаний благодаря хорошей работе, качеству своей продукции смогли выйти на рынок Германии, Швейцарии и ряда других стран Европы.

- Это хорошие показатели, но его нужно наращивать. Без объединения, без наращивания мощностей, мы не сможем быть конкурентоспособными и принимать большие заказы. Сейчас компании должны обмениваться опытом, совместными усилиями выходить на новые рынки и конкурировать. К примеру, в настоящее время практически в каждом городе Турции кластерная система, сотни индустриальных парков. В Китае тысячи индустриальных парков. С момента создания индустриальных парков экономика этих стран, в том числе экспорт выросли в разы. Производство выросло. Мы именно этого хотим в Кыргызстане, – подчеркнул Адилет Кубанычбеков.

Напомним, в настоящее время под Бишкеком идет строительство индустриально-промышленного парка "Silk Way". Располагаясь на площади в 70 гектаров, парк разделен на несколько взаимосвязанных между собой секторов. Здесь будут размещены: промышленный сектор - более 90 тысяч кв.м. фабрик с современными складскими помещениями класса "А". Торгово-экспозиционный сектор готовой продукции, фурнитуры и ткани с просторными складскими помещениями. Таможенно-логистический центр с мощностью 40 фур в час дает возможность резидентам индустриального парка оперативно оформлять товары для отправки в экспорт.