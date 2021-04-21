Транзитный маршрут "Бишкек-Талас-Бишкек" через территорию РК возобновлен

Правительством Республики Казахстан принято решение о возобновлении транзитного проезда пассажирских транспортных средств, направляющихся из города Бишкек в Таласскую область Кыргызской Республики и в обратном направлении, через Жамбылскую область Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Данное решение является итогом переговоров президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, прошедших 2 марта 2021 года в рамках государственного визита главы государства в г. Нур-Султан. А также договоренности, достигнутой между премьер-министром Кыргызской Республики Улукбеком Мариповым и премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым в ходе 9-го заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного Совета, прошедшего 2 апреля 2021 года в п.Кордай Жамбылской области Республики Казахстан.

Ранее, с 16 марта 2020 года пассажирские перевозки по маршруту "Бишкек-Талас-Бишкек" через территорию Республики Казахстан были приостановлены казахстанской стороной в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"В связи с чем, учитывая неблагоприятные погодные условия в зимний период, а также протяженность трассы, проходящей в горной местности через два перевала, мобильность населения Таласской области Кыргызской Республики была минимизирована, транспортное сообщение между городами Бишкек и Талас практически приостановилось, усложнился процесс пассажирских перевозок в/из Таласской области Кыргызской Республики, в том числе, в случаях транспортировки больных, престарелых и детей", - говорится в сообщении ведомства.

Кыргызская сторона выражает благодарность Казахстану за оказанное гуманитарное содействие населению Кыргызстана в период пандемии СOVID-19.