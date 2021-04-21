Закон об открытии казино на Иссык-Куле одобрен ЖК в первом чтении

Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении законопроект об открытии казино в Иссык-Кульской области. Решение принято сегодня, 21 апреля, на заседании парламента.

"За" проголосовали 68 депутатов, .

Инициаторами закона выступили экс-спикер Дастан Джумабеков и Бактыбек Турусбеков. Они отмечают, что в казино будут пускать лишь иностранных граждан.

Депутат Торобай Зулпукаров и еще несколько его коллег попросили отменить итоги голосования, так как случайно нажали кнопку "за", а хотели "против". Однако, их предложение не прошло.

Напомним, с 2012 года в Кыргызстана запрещена игорная деятельность в целях защиты азартных граждан от зависимость. А в 2015 году под запрет попали и тотализаторы, и букмекерские конторы.