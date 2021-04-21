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Закон об открытии казино на Иссык-Куле одобрен ЖК в первом чтении

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- Оксана Гут
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Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении законопроект об открытии казино в Иссык-Кульской области. Решение принято сегодня, 21 апреля, на заседании парламента.

"За" проголосовали 68 депутатов, .

Инициаторами закона выступили экс-спикер Дастан Джумабеков и Бактыбек Турусбеков. Они отмечают, что в казино будут пускать лишь иностранных граждан.

Депутат Торобай Зулпукаров и еще несколько его коллег попросили отменить итоги голосования, так как случайно нажали кнопку "за", а хотели "против". Однако, их предложение не прошло.

Напомним, с 2012 года в Кыргызстана запрещена игорная деятельность в целях защиты азартных граждан от зависимость. А в 2015 году под запрет попали и тотализаторы, и букмекерские конторы.


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URL: https://www.vb.kg/399918
Теги:
закон, игорный бизнес, Иссык-Кульская область, казино, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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