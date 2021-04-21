Иностранцев призвали к участию в конкурсе "Лидеры России"

Иностранных граждан призвали к активному участию в четвертом конкурсе "Лидеры России" - флагманском проекте президентской платформы "Россия – страна возможностей". Этому призван способствовать и запуск в рамках данного конкурса трека "Международный", подчеркивают члены его Наблюдательного совета.

В их числе - начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава Россотрудничества Евгений Примаков, главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Цель трека "Международный", как заявлено, – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества Российской Федерации для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей.

"Конкурс "Лидеры России" – это не охота за головами. Этот конкурс, прежде всего, для людей, это возможность проверить самих себя. Конкурс открывает множество аспектов того, что Россия – страна возможностей для всех", - говорит Михаил Швыдкой.

"В СНГ проживает самое большое русскоязычное сообщество. Есть программы Россотрудничества, когда мы даем квоты на обучение в Российской Федерации. Очень много талантливых ребят ежегодно приезжают в Россию учиться. Есть уже состоявшиеся профессионалы с опытом управленческой деятельности, которые хотят связать свою жизнь с Россией, которые хотят принести ей пользу, которые хотят стать послами доброй воли России в своих странах. Они тянутся к нам. Они хотят быть полезными. Поэтому конкурс "Лидеры России" для них очень хороший шанс", – убежден Евгений Примаков.

"Я бы хотела сказать огромное спасибо организаторам за то, что это придумали и реализовали. В свою очередь хочу пообещать, что люди, которые будут приезжать по нашей части, по "медийке", мы с удовольствием всех примем у себя и предоставим возможности для стажировки, для работы и обучения", – сообщила Маргарита Симоньян.

С призывом активнее участвовать в проекте обратился "к русскоязычным иностранным гражданам, являющимся выпускниками российских вузов, в которых сегодня проходит обучение несколько сотен тысяч иностранцев", Сергей Новиков: "Мы понимаем, что, проведя свои лучшие студенческие годы в Москве, Санкт-Петербурге Томске или во Владивостоке, эти люди выносят самые лучшие впечатления и воспоминания. Поэтому получить возможность приехать обратно в Россию и реализовать свой личностный потенциал, реализовать свои таланты – это, конечно, очень привлекательно".

"Люди, работающие не на собственное благо, не на личный успех, а на благо России – всегда имели здесь возможности. И именами этих людей названы географические точки в стране – это великие русские полководцы, которые не являлись русскими по рождению, но были русскими по духу. И мне кажется, вот эта инициатива привлечения широкого круга и наших соотечественников, и людей, которые стремятся жить и работать в России, стать Лидерами России – это продолжение исторической традиции нашей страны по привлечению лучших людей для развития государства"– отметил Петр Толстой.

"Переоценить значение этого события – запуска трека "Международный" – очень сложно. Конкурс "Лидеры России" за последние годы стал по-настоящему знаковым. Отстроена система подбора талантливых кадров, которые действительно способны созидать будущую Россию, и будут без лишней патетики участвовать в формировании роли нашей страны, в той самой новой роли архитектуры нашего столетия, которое формируется сейчас", – констатирует Леонид Слуцкий.

"Для наших соотечественников, для потенциальных участников конкурса то главное, что их объединяет – это, как мне кажется, идентичность со своим Отечеством. Все культурные коды, которые связывают нас, где бы мы и наши соотечественники ни жили – в России или за рубежом – вот эти культурные коды и есть та главная составляющая, объединяющая всех нас", – говорит Михаил Гусман.

"Проект открыт для всех желающих из любой точки планеты. Как председатель Наблюдательного совета международного трека конкурса "Лидеры России" хотел бы особо подчеркнуть: финалисты конкурса смогут получить вид на жительство, а победители - стать гражданами России по ускоренной процедуре", - заявил ранее в своем видеообращении министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если вернуться к истории проекта, то впервые мы дали возможность участия в конкурсе иностранным гражданам в 2018 году, во втором сезоне, и продолжили в третьем. Более 3 тысяч участников, не имеющих российского гражданства, подали заявки за два года. Стоит отметить, что среди них 19 процентов собственников бизнеса и около 20 процентов – руководители высшего звена, а почти 10 процентов – главы организаций. Средний возраст участников – 39 лет, и это молодые, мотивированные управленцы, которые хотят жить и работать в России. И в этом году мы можем им в этом помочь, благодаря специальным наградам трека – возможности получения вида на жительство или гражданства Российской Федерации", – уточнил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Среди иностранных участников конкурса "Лидеры России" двух прошлых лет 22 процента – женщины, 78 процентов – мужчины. Страны, вошедшие в ТОП-5 по количеству от них участников на проекте: Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан и Латвия.

Как сообщается, зарегистрироваться на трек "Международный" можно до 26 апреля на сайте лидерыроссии.рф. С 29 апреля 2021 года стартует дистанционный этап конкурса "Лидеры России", который продлится до 11 июня. Конкурсанты трека "Международный" будут проходить тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, показавшие лучшие результаты, попадут в очный финал трека, который пройдет в Москве в конце августа – начале сентября 2021 года. Победители финала трека получат возможность поучаствовать в суперфинале конкурса в марте 2022 года, получить образовательный грант в размере 1 миллиона рублей и поработать с наставником из числа лучших управленцев России.