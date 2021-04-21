Садыр Жапаров прокомментировал плачевное состояние энергосектора

Большая часть денег в энергетике была украдена не энергетиками, а чиновниками, сидевшими на верхушке власти. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на встрече с ветеранами и экспертами энергетической отрасли. Глава государства добавил, что счетной плате будет дано поручение проверить финансовые потоки в энергетике.

На встрече приняли участие министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев, председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Бакыт Сыдыков, руководители энергокомпаний и ветераны отрасли Ильяс Давыдов, Мирбек Батаканов, Лев Васильев, Ибрагим Алиев.

Обсуждены текущая ситуация, вопросы реформирования и тарифной политики в энергетической системе, направления ее дальнейшего развития. Садыр Жапаров отметил плачевное состояние энергетики и множество накопившихся проблем.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом вместо решения проблемы в этой области, одна проблема накладывалась на другую, брались ссуды под предлогом проведения ремонтных работ, после чего эти деньги разворовывались и не вкладывались в сектор.

В результате такого отношения, как отметил Садыр Жапаров, сегодня долг энергетических компаний составляет 129 миллиардов сомов, а подстанции и линии, оставшись без ремонта, пришли в плохое состояние.

При этом Президент подчеркнул, что большая часть денег была украдена не энергетиками, а чиновниками, сидевшими на верхушке власти, и по этому поводу Счетной палате будет дано соответствующее поручение.

"Находясь у истоков рек, мы стали импортером, а не экспортером электроэнергии. В настоящее время мы импортируем электроэнергию из Казахстана и Узбекистана. Это должно быть постыдно для нас", - заявил он.

Глава государства добавил, что сейчас изыскивается выход из кризиса собственными силами, не занимая средств извне, применяя эффективную тарифную политику.

"Конечно, есть некоторые политики, имеющие поверхностное понимание или даже все хорошо понимающие, но из-за популизма и попыток показаться болеющими за народ критикуют тарифную политику и не сходят со страниц СМИ. Они ищут способ получить голоса избирателей на осенних выборах. Есть такая поговорка: "Политик думает о предстоящих выборах, а государственный деятель думает о будущем страны". Поэтому мы продолжим работать с вами на благо страны. Результаты будут хорошими. Большинство людей будут только благодарны", - заявил Садыр Жапаров.

В этой связи президент призвал прекращать политическое безразличие и волюнтаризм, выразив готовность пойти на любые решительные действия с намерением решить давние накопившиеся проблемы энергетики.

Он подчеркнул, что в кризисной ситуации сектор находится в следствие легкомысленных политических спекуляций некоторых чиновников, думавших только о том, как бы своровать побольше денег.

"Проблемы не решались оперативно и мы потеряли много времени. Предупреждаю, мы больше не допустим такой халатности. Мы не намерены обманывать и отвлекать людей. В то же время реформы в энергосистеме, которые мы планируем, не должны причинить ущерба населению", - сказал президент.

Глава государства отметил, что чем раньше приступить к достижению этих целей, тем быстрее получится избавиться от таких негативных явлений, как нехватка воды и отключения электричества в зимние холода.