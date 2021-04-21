С 1 мая на 8-ми улицах Бишкека начнется ремонт. Какие участки будут закрыты

С 25 апреля планируется запуск дорожных работ еще на восьми отрезках столичных улиц в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет гранта правительства Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На очереди на реконструкцию со строительством тротуаров с обеих сторон и ирригационной системы:

1. ул. Кулатова от ул. Каракульской до ул. Байтик-Баатыра;

2. ул. Чортекова от ул. Жайыл-Баатыра до ул. Абдрахманова;

3. ул. Архитекторов от ул. Киргизской до МЧК;

4. ул. Баба-Ата от ул. Бакаева до ул. Садырбаева;

5. ул. Жолон от ул. Ашар до ул. Алыкулова 55;

6. ул. Шералиева от ул. Жайыл-Баатыра до ул. Ахунбаева;

7. Въезд в жилмассив "Дордой-2" ул.Центральная от объездной дороги до конца жилмассива;

8. ул. Гидростроительная от ул. Курманжан Датки до ул. Аул.

"Дорогие горожане, автовладельцы! В связи с ожидаемыми осадками с 25 апреля на вышеуказанных участках проезд будет частично ограничен, полное закрытие и начало работ запланировано на 1 мая", - говорится в сообщении муниципалитета.

Вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек рассчитана на два года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, подрядчики – китайская корпорация China Road and Bridge Corporation.