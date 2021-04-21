По себестоимости. Садыр Жапаров предложил новые тарифы на электроэнергию

Президент Садыр Жапаров в ходе встречи с ветеранами и экспертами энергетического сектора рассказал свое видение того, какими должны быть новые тарифы на электроэнергию.

Так, для малообеспеченных семей он предложил снизить тариф до 74 тыйын за киловатт и убрать ежемесячный лимит потребления.

"В настоящее время учреждения социального обеспечения дают данные о 110 тысячах малообеспеченных семьях, но этот список может расширится, если местные власти и энергетические компании вместе проведут дополнительные уточняющие работы", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Для жителей отдаленных и горных районов предлагается установить единый тариф - 1 сом 4 тыйына.

Для благополучных семей - 1 сому 48 тыйын - в летний период и 2 сома 29 тыйынов - в зимний при потреблении свыше 1000 кВт.

"Как отметил президент, из-за нехватки воды для благополучных семей предлагается в зимний период за потребление свыше 1000 кВт установить цену в 2 сома 29 тыйынов, что является себестоимостью электроэнергии", - говорится в сообщении.

Глава государства пояснил, почему малообеспеченным семьям и семьям с низким доходом, живущим в отдаленных горных районах, предлагаются низкие тарифные ставки.

"Отныне мы будем обращать повышенное внимание на то, чтобы малообеспеченные семья были в приоритете при реализации реформ во всех сферах", - сказал Президент Садыр Жапаров.