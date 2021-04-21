Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

По себестоимости. Садыр Жапаров предложил новые тарифы на электроэнергию

668  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров в ходе встречи с ветеранами и экспертами энергетического сектора рассказал свое видение того, какими должны быть новые тарифы на электроэнергию.

Так, для малообеспеченных семей он предложил снизить тариф до 74 тыйын за киловатт и убрать ежемесячный лимит потребления.

"В настоящее время учреждения социального обеспечения дают данные о 110 тысячах малообеспеченных семьях, но этот список может расширится, если местные власти и энергетические компании вместе проведут дополнительные уточняющие работы", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Для жителей отдаленных и горных районов предлагается установить единый тариф - 1 сом 4 тыйына.

Для благополучных семей - 1 сому 48 тыйын - в летний период и 2 сома 29 тыйынов - в зимний при потреблении свыше 1000 кВт.

"Как отметил президент, из-за нехватки воды для благополучных семей предлагается в зимний период за потребление свыше 1000 кВт установить цену в 2 сома 29 тыйынов, что является себестоимостью электроэнергии", - говорится в сообщении.

Глава государства пояснил, почему малообеспеченным семьям и семьям с низким доходом, живущим в отдаленных горных районах, предлагаются низкие тарифные ставки.

"Отныне мы будем обращать повышенное внимание на то, чтобы малообеспеченные семья были в приоритете при реализации реформ во всех сферах", - сказал Президент Садыр Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399927
Теги:
Садыр Жапаров, тарифы, энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
Эркин
21.04.2021, 16:31

Волюнтаризм в чистом виде.

Лимит убирать нельзя.Воды нет.

Как будут определять благополучная семья или нет ? Как люди еле -еле держащиеся на плаву будут платить по 2 сома за киловат ?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  