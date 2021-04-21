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Владимир Путин пообещал семьям школьников по 10 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о будущей единовременной выплате семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. Трансляция послания ведется на YouTube.

"Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу", - сказал Путин. Также президент поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. По его словам, задача - свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.

Ранее в ходе послания президент признал, что воспитывать детей в неполных семьях сложно, и отметил, что детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5650 рублей. Также глава государства предложил платить нуждающимся беременным россиянкам, которые встали на учет, по 6350 рублей в месяц.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/399929
Теги:
Владимир Путин
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