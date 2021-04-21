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Дождь и снег. Прогноз погоды по Кыргызстану на 22-26 апреля

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- Оксана Гут
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Дождь и снег. Прогноз погоды по Кыргызстану от Кыргызгидромет на 22-26 апреля.

по Чуйской области

22 апреля ночью на большей части территории, днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Ночью в отдельных районах осадки интенсивные, в зоне земледелия и в предгорных районах переход дождя в снег. 23-24 апреля без осадков.

25 апреля ночью без осадков, днем в горных районах снег. 26 апреля ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Днем без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

по городу Бишкек

22 апреля ночью слабый дождь, снег, днем без осадков. 23-26 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Таласской области

22 апреля ночью в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег, в зоне земледелия переход дождя в снег. Днем без осадков. 23-24 апреля и 25 апреля ночью без осадков. 25 апреля днем в горных районах снег. 26 апреля без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

по городу Талас

22 апреля ночью небольшой дождь, снег. 22 апреля днем и 23-26 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Ошской области

22 апреля ночью на большей части территории временами дождь, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. 23-24 апреля и 25 апреля ночью без осадков. 25 апреля днем и 26 апреля ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. 26 апреля днем без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

по городу Ош

22 апреля ночью дождь. 22 апреля днем и 23-25 апреля без осадков. 26 апреля ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Джалал-Абадской области

22 апреля ночью на большей части территории временами дождь, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. 23-24 апреля и 25 апреля ночью без осадков. 25 апреля днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. 26 апреля ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Днем без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

по городу Джалал-Абад

22 апреля ночью дождь. 22 апреля днем и 23-26 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Баткенской области

22 апреля ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. без осадков. 22 апреля днем и 23-26 апреля без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

по городу Баткен

22-26 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Иссык-Кульской области

22 апреля на большей части территории дождь, в горных районах снег. Ночью в зоне земледелия переход дождя в снег. В отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 23 апреля ночью в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.

23 апреля днем, 24 апреля и 25 апреля ночью без осадков. 25 апреля днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. 26 апреля ночью на большей части территории временами дождь, в горных районах снег. Днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 25 апреля днем и 26 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

22 апреля дождь, снег. 23-25 апреля без осадков. 26 апреля дождь. Ветер западный 4-9 м/с, 22 апреля с усилением до 15-20 м/с.

по Нарынской области

22 апреля на большей части территории дождь, в горных районах снег. Ночью в зоне земледелия переход дождя в снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 23-24 апреля и 25 апреля ночью без осадков.

25 апреля днем на большей части территории дождь, в горных районах снег. 26 апреля ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Днем без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 25 апреля днем и 26 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Нарын

22 апреля временами дождь, снег. 23-24 апреля и 25 апреля ночью без осадков. 25 апреля днем небольшой дождь. 26 ночью снег, днем дождь. Ветер западный 4-9 м/с, 22 апреля и 25 апреля днем и 26 апреля с усилением до 14 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 27-28 апреля

27 апреля ночью по востоку Иссык-Кульской котловины дождь, в горныхрайонах снег, по остальной территории без осадков. 27 апреля днем и 28 апреля без осадков. Повышение температуры воздуха.


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Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, Кыргызстан, снег
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