Готов ли Бишкек к встрече с мутантными штаммами COVID–19? Мнение эксперта

По мнению наших авторитетных эпидемиологов, новый вирус уже появился в стране. И осложнение ситуации с распространением инфекции неизбежно. Оно уже четко прослеживается. Насколько велика опасность мутантных штаммов COVID–19, готов ли город к встрече с ними, почему надо делать прививку, в интервью "Вечерке" рассказала начальник городского управления здравоохранения (ГУЗ) Бишкекской мэрии Бактыгуль ИСМАИЛОВА.

Бактыгуль Сардарбековна, что удалось за год борьбы с вирусом?

- Получено много уроков, приобретено много новых знаний и умений. Но главное - мы научились работать вместе как единая команда. Это очень важно. Консолидация сил врачей, правительства, волонтеров, да и в целом всего общества показала, что при таком взаимодействии мы справимся и на этот раз и с меньшими потерями.

Ко Дню медицинского работника, который, очень надеюсь, в этом году мы отметим, хотим снять фильм о медиках, волонтерах, о горожанах - обо всех, кто боролся вместе с нами против COVID в прошлом году.

Сейчас все только и говорят о новых мутантных штаммах вирусов - британском, южноафриканском. Не вызван ли ими рост заболеваемости в столице? Чем они отличаются от предыдущего?

- Пока нет точного подтверждения: есть у нас штаммы–мутанты или нет. Министерство здравоохранения ждет результатов исследований из Москвы. Но, судя по тому, что начали болеть целые семьи, а люди быстро друг друга заражать, к нам все–таки, видимо, прибыл так называемый "британский" штамм коронавируса. На сегодняшний день в городе более 300 семейных очагов ковид и пневмонии. Ранее такого не регистрировалось. Однако, что характерно: у одного–двух членов семьи болезнь может протекать тяжело, а у остальных ковид проявляется в легкой форме, либо вообще протекает бессимптомно. Как отмечалось ранее, новые штаммы более заразные, но при этом они дают менее тяжелую симптоматику. И эта картина сейчас наблюдается в Бишкеке.

Но почему тогда увеличилась смертность?

- Самыми распространенными причинами, отягчающими состояние пациентов с COVID–19 и приводящими зачастую к смерти, являются сопутствующие заболевания - сахарный диабет, цирроз, сердечно–сосудистые, эндокринные и др. Высокая смертность от ковида наблюдается среди пожилых, у которых ослабленный иммунитет. Имеет большое значение полученная доза инфицирования. Чем более тесный контакт был с зараженным, соответственно, большая нагрузка на организм и тяжелее течение болезни. Люди занимаются самолечением, отмечается позднее обращение к медицинским работникам.

Куда надо обращаться, если появились первые признаки COVID?

- При появлении симптомов любой вирусной инфекции надо оставаться дома, связаться с семейным врачом по телефону или позвонить в колл–центр по вопросам коронавирусной инфекции на номер 118. Данный колл–центр начал работать на базе ГУЗ в апреле прошлого года при поддержке мэрии города Бишкек, фонда Сорос–Кыргызстан и Швейцарского проекта по реформам медицинского образования как горячая линия по вопросам самодиагностики и диагностики ковид–19. В июле прошлого года количество линий было доведено до 40. В колл–центре были задействованы и медработники, и волонтеры. Как и показала жизнь, служба была организована вовремя.

В настоящее время колл–центры работают в круглосуточном режиме и базируются в 4–х ОЦСМ города Бишкек.Сейчас работают четыре линии, запуск еще четырех планируется в ближайшие дни. Координируется их работа городским управлением здравоохранения. При необходимости еще шесть линий мы можем запустить у себя.

Операторы колл–центров сейчас хорошо подготовлены. Они дают консультации, у них есть перечень вопросов, и по ответам на них они могут принять соответствующее решение. Если есть подозрение на коронавирус, они тут же передают вызов мобильной бригаде. И в течение рабочего дня с 8 часов утра до 8 часов вечера к больному выезжает мобильная бригада.

Мобильные бригады были созданы нами в пилотном режиме по приказу МЗ КР при поддержке мэрии города Бишкек в марте прошлого года. На сегодняшний день в Бишкеке работают 18 мобильных бригад. Задействовано около 60 сотрудников. При выезде по адресу медработники проводят оценку состояния больного, если ему требуется стационарное лечение, то данный вызов передается в службу "103" для госпитализации. Врачи проводят соответствующую работу с контактными лицами, объясняют правила самоизоляции и поведения на домашнем карантине. По показаниям проводят отбор мазков на ПЦР–исследование. Далее больные передаются на дальнейшее ведение и наблюдение семейным врачам. Мобильные бригады работают в казарменно–карантинном режиме.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации количество мобильных бригад будет увеличено. Летом прошлого года их количество было доведено до 40.

По мнению экспертов, для предотвращения распространения инфекции при входе в ЦСМ должны быть установлены специальные фильтры и открыты боксы для лиц с подозрением на ковид. Это требование соблюдается в бишкекских центрах?

- Сейчас во всех организациях города Бишкек организованы фильтры, есть изоляторы, соблюдается масочный режим. В ЦСМ внедрена система электронной записи. Можно зайти на сайт registratura med kg и записаться на прием к врачу на определенное время. Эта система позволяет уменьшить очереди пациентов на прием к врачам и повысить качество оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения. В условиях пандемии это помогает избежать излишних контактов и возможных заражений пациентов.

Сейчас мы работаем в тесной связке - служба "103", колл–центры, мобильные бригады, ЦСМ, стационары..

Эксперты говорят, что во время предыдущей волны на 20 процентов возросла смертность в стране. Причем только около семи процентов от коронавируса, а остальные умирали от заболеваний, не связанных с ним - инсультов, инфарктов, гипертонии, эндокринных. Все бросились лечить больных с COVID, а люди с хроническими недугами остались без помощи. Похоже, сейчас ситуация повторяется. Зачем отдавать клиники, если построены новый корпус в инфекционной больнице, инфекционный стационар при Нацгоспитале?

- На более чем миллионный город этих коек недостаточно. Учитывая печальный опыт прошлого года, когда некуда было госпитализировать больных, был построен новый корпус в Республиканской инфекционной больнице на 100 коек. Сейчас она может принять не менее 400 больных. В стационаре при Нацгоспитале, рассчитанном на 110 мест, тоже ведется прием больных. Но, учитывая, что в городе, похоже, уже появился более заразный штамм коронавируса, и он быстро распространяется, запас коек должен быть.

В городе как "красная зона" работают две городские больницы: клиническая больница №1, клиническая больница №6, Больных первой больницы из отделений кардиологии, терапии, эндокринологического специализированного отделения, ангионеврологического будут принимать в Национальном центре кардиологии и терапии, железнодорожной больнице. Если создавать "красную зону" в стационарах, то их полностью, надо переводить на этот режим. В этой зоне должны быть отделение реанимации, приемный блок, соответствующий для поступления таких больных.

Кроме того, родильный дом № 2 работает как "красная зона", куда госпитализируют беременных женщин с коронавирусом и пневмонией. Там сейчас для них развернуты 20 коек. При необходимости их количество будет увеличено. Открыто отделение для коронавирусных больных с болезнями сердечно–сосудистой системы в Национальном центре кардиологии и терапии. Вообще в Бишкеке в резерве имеется более полутора тысяч коек для таких пациентов.

Хватает ли лекарств?

- Хватает. Лечение от коронавирусной инфекции бесплатное. Как уже сообщалось, были разбронированы запасы Госматрезерва. И все наши лечебные учреждения получили необходимые медикаменты. Организации здравоохранения города находятся на республиканском бюджете и сами закупают все необходимое на выделяемые ФОМС средства. И если чего–то крайне необходимого не окажется в клинике, то вся ответственность ляжет на ее руководителя. И все главные врачи понимают, что с них строго спросят.

В прошлом году катастрофически не хватало медицинских работников. Привлекали даже ординаторов, студентов старших курсов. Далеко не все врачи знали требования инфекционной безопасности, даже то, как правильно одевать, а тем более снимать защитные костюмы. Отсюда и высокая заболеваемость среди самих медработников. Не хватало элементарного - масок и бахил. Какова ситуация сейчас?

- В этом году она, конечно, другая. Практически 90 процентов медработников прошли подготовку, получили сертификаты. То есть резерв врачей и медсестер для работы в условиях пандемии сформирован. В прошлом году немало моих коллег заболело. Что греха таить, да и не секрет сейчас, вначале не хватало СИЗов. Деньги у организаций здравоохранения были, просто не было возможности их купить. Было и такое, когда больные медработники приходили на работу, будучи больными, и заражали других.

В этом году учтены многие ошибки, и такой ситуации, как в прошлом, быть не должно.

Говорят, что увеличивается количество детей с коронавирусной инфекцией. Это так?

- Новый штамм вируса, который предположительно циркулирует в городе, поражает и людей молодого возраста. Если раньше коронавирусом чаще болели люди среднего и старшего возраста, то в этом году мы наблюдаем заболеваемость среди детей, даже грудного возраста, двух–трехлетних. Но сказать, что их много, что они тяжело болеют, нельзя, такого в Бишкеке нет.

Как проходит вакцинация в городе? Сколько человек получили прививки?

- Временные пункты по вакцинации развернуты в шести центрах семейной медицины: в четырех объединенных центрах и в ЦСМ №7 и №2. Проходит она не в том темпе, в каком хотелось бы. В первую группу риска входят прежде всего медики, работающие в "красной зоне", учителя, потом лица старшего возраста, а также те, кто имеет сопутствующие заболевания. Но, чувствуется, люди выжидают, наблюдают, как ее перенесут другие. Многие ожидают поступление "Спутника V".

Считается, что китайская вакцина очень хорошая, она прошла достаточное количество клинических испытаний. Многие медики, в том числе и главные врачи клиник сделали прививки. Никаких осложнений ни у кого из тех, кто получил эту вакцину, нет.

Что сегодня может сдержать распространение коронавирусной инфекции?

- Надо носить маски, необходимо отказаться от посещения общественных мест, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию. Но одной из самых действенных мер все–таки считается вакцинация. Групповой иммунитет вырабатывается в результате вакцинации.

Кстати, в прошлом году местонахождение контактных лиц строго отслеживалось с помощью мобильного приложения. Конечно, это делалось с их разрешения. И в прошлом году население было более сознательным, я бы сказала, Люди соблюдали домашний карантин. Сегодня этого нет. Мэрией созданы бригады, куда входят работники МТУ квартальные, которые должны контролировать жителей, находящихся на карантине. Сейчас очень важно, чтобы бишкекчане поняли, что при необходимости надо его соблюдать.

А каково настроение медиков перед схваткой?

- Мы всегда во все времена и в любых случаях находимся на передовой. Это наша работа. Для медиков очень важно, чтобы было внимание со стороны государства, общества. И то, что нам добавили заработную плату - с 1 апреля на сто процентов повышен базовый оклад семейных врачей, а с 1 июля - на 50 процентов другим медработникам - это, конечно, большой стимул. А мы делаем и сделаем все возможное, чтобы не повторилось лето прошлого года, конечно, сообща со всем нашим населением.

В прошлом году, кстати, мэрия Бишкека выделила на борьбу с коронавирусом более 14 миллионов сомов.