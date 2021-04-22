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Бейшеналиев: Пандемия вскрыла все недостатки образования в Кыргызстане

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- Н Крайнова
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Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев представил общественности программу ведомства на 2021–2023 годы.

- Наша жизнь уже никогда не будет прежней. Именно поэтому мы разработали программу, где сконцентрировали наши практические действия на ближайшие три года, чтобы попробовать сделать рывок в направлении нескольких точек роста, - объясняет министр.

На уровне школьного образования будут разработаны проект нового Государственного образовательного стандарта базисного учебного плана и, соответственно, обновление предметных образовательных стандартов начальной, основной и старшей школы.

- Международное исследование PISA свидетельствует о том, что во всем мире превалирует важность результатов обучения. Современный ученик должен понимать и уметь использовать полученные знания для решения возникающих проблем, а также уметь системно мыслить, - напоминает Бейшеналиев. В концепции программы министерства отмечается важность введения в систему школьного обучения предметов, которые могут способствовать формированию у учащихся навыков самообразования. А от учителей потребуется широкое использование электронных учебных комплексов и ресурсов.

Как признал министр, пандемия COVID–19 показала все недочеты в нашей системе образования.

- Теперь нами принято решение о создании единой электронной школы, включающей в себя все стандарты обучения. Будет создаваться информационная система, которая позволит гражданам с ограниченными возможностями, детям мигрантов и другим целевым группам получать школьное образование и соответствующие документы государственного образца, не выходя из дома, - обещает министр.

Кроме того, МОиН намерено создать парк инновационных технологий, научный фонд, проводить электронную аккредитацию образовательных организаций.

В рамках новой программы Министерство образования и общественный фонд "Умут булагы", образованный первой леди Айгуль Жапаровой, начали акцию "Школа - наш зеленый дом", которая будет проводиться в течение всего 2021 года.

- Планируется начать сортировать мусор в школах и озеленять территорию образовательных учреждений. По итогам будут предусмотрены зарубежные поездки для учеников, занявших первые места в соревнованиях, - обещает Бейшеналиева.

Министр призвал общественность и международных доноров сделать вклад в образование Кыргызстана в рамках благотворительной акции "Внеси свой вклад в образование".

Цель министерства - собрать 10 тысяч комплектов компьютерной техники для всех государственных школ КР до нового учебного года. Поверим и проверим?

В 2022 году будет проведена акция по увеличению количества книг в образовательных учреждениях, в 2023–м - по строительству лабораторий для изучения естественных наук.

Как видим, планы у министра Бейшеналиева грандиозные. Но хватит ли ресурсов воплотить их в жизнь? Особенно после почти годового онлайн–обучения, от которого устали не только ученики и родители, но и учителя.


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URL: https://www.vb.kg/399936
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан
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