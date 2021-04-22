Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

В Канаде создали вакцину от коронавируса на основе табака

197  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Канадская биофармацевтическая компания Medicago разработала прототип вакцины от коронавируса на основе табака, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Первая фаза испытаний показала, что двухдозовая вакцина на растительной основе вырабатывала у реципиентов в 10 раз больше антител по сравнению с теми, кто уже был инфицирован вирусом.

В Medicago сообщили, что вакцина производится с использованием быстрорастущего табака и вирусоподобных частиц (VLP). В состав VLP-вакцины входят не традиционно используемые убитые или ослабленные вирусы, а небольшие белковые структуры, выращиваемые в растениях или в насекомых.

Для иммунной системы организма они выглядят как настоящие вирусы, однако не содержат вирусного генетического материала. VLP является копией оболочки вируса, которая в отсутствие генетического материала не несет никакой опасности для организма.

По заявлению компании, это отличается от нынешних вакцин, которые нацелены только на спайковый белок снаружи вируса, а не на общую структуру. Вакцина на основе табака имеет несколько преимуществ в сравнении с более привычными разработками.

Отмечается, что такая вакцина намного безопаснее, потому что табак не содержит патогенов, которые вызывают болезни людей и намного быстрее в создании, потому что элементы вакцины накапливаются в табаке за шесть недель в отличие от нескольких месяцев при привычных методах. Кроме того, вакцина остается стабильной при комнатной температуре, в отличие от большинства других, которым могут понадобиться холодильники, а также она может вызвать иммунный ответ после одной дозы.

В настоящее время Medicago набирает 30 тысяч участников по всему миру для третьей фазы испытания. Если клинические испытания на поздних стадиях подтвердят положительные результаты, то готовая вакцина может поступить в распоряжение врачей уже спустя 3-4 месяца.

Ранее другая биотехнологическая компания также начала разработку вакцины с использованием табачного сырья.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399937
Теги:
вакцина, Канада, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  