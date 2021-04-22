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В Бишкеке на перекрестке Толстого-Ибраимова машины вынуждены плавать

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- Сергей Швец
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Из-за отсутствия дренажа или ливневой ирригации машины на указанном пересечении улиц вынуждены в прямом смысле плавать.

На этот перекресток уже давно жалуются автомобилисты. В зимнее время после осадков здесь образуется наледь, которая препятствует нормальному старту с места. Ну а в теплый сезон после дождя возникают такие лужи, что в пору хоть лодку надувай. И вчерашняя непогода яркое тому подтверждение.

Про пешеходов и говорить нечего, они вынуждены обходить водную преграду. Ну, или можно попробовать форсировать ее в высоких резиновых сапогах.

Столичным властям необходимо предусмотреть здесь отвод для воды. Иначе асфальт быстро придет в негодность


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URL: https://www.vb.kg/399938
Теги:
дороги, затопление, ирригация, Бишкек, автомобили
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