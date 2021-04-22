В Бишкеке на перекрестке Толстого-Ибраимова машины вынуждены плавать

Из-за отсутствия дренажа или ливневой ирригации машины на указанном пересечении улиц вынуждены в прямом смысле плавать.

На этот перекресток уже давно жалуются автомобилисты. В зимнее время после осадков здесь образуется наледь, которая препятствует нормальному старту с места. Ну а в теплый сезон после дождя возникают такие лужи, что в пору хоть лодку надувай. И вчерашняя непогода яркое тому подтверждение.

Про пешеходов и говорить нечего, они вынуждены обходить водную преграду. Ну, или можно попробовать форсировать ее в высоких резиновых сапогах.

Столичным властям необходимо предусмотреть здесь отвод для воды. Иначе асфальт быстро придет в негодность