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В Бишкека задержана тенгрианка Гулзат Аалиева

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 21 апреля 2021 года, в Первомайском ОВД Бишкека была задержана кандидат философских наук, доцент, представительница тенгрианства Гульзат Аалиева. Об этом Азаттыку сообщила ее родственница Нурзат Аалиева.

"Гулзат Алиева пишет статьи, прославляющие культуру кыргызского народа, а также публикации против исламских религиозных деятелей. Вчера ее вызвали в милицию, где она и была задержана. Следователь сказал, что она будет находиться под стражей пока суд не вынесет меру пресечения, - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/399940
Теги:
задержание, ислам, Кыргызстан
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