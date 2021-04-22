В Бишкека задержана тенгрианка Гулзат Аалиева

Вчера, 21 апреля 2021 года, в Первомайском ОВД Бишкека была задержана кандидат философских наук, доцент, представительница тенгрианства Гульзат Аалиева. Об этом Азаттыку сообщила ее родственница Нурзат Аалиева.

"Гулзат Алиева пишет статьи, прославляющие культуру кыргызского народа, а также публикации против исламских религиозных деятелей. Вчера ее вызвали в милицию, где она и была задержана. Следователь сказал, что она будет находиться под стражей пока суд не вынесет меру пресечения, - сказала она.