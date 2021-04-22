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В России подтвердили готовность поставлять вакцину "Спутник V" в Кыргызстан

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- Бакыт Басарбек
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В Москве состоялась рабочая встреча первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Артема Новикова с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателем Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Алексеем Оверчуком. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи был рассмотрен ход совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Российскую Федерацию Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова 24-25 февраля текущего года.

Артем Новиков подчеркнул, что Кыргызская Республика официально зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", в связи с чем страна готова к включению российской вакцины в программу вакцинации и началу поставок вакцины на территорию республики. Российской стороной подтверждена готовность к началу поставок вакцины "Спутник V" для населения Кыргызской Республики в ближайшее время.

Кроме того, стороны обсудили вопросы правового статуса пребывания мигрантов из Кыргызской Республики на территории Российской Федерации, а также вопрос урегулирования правового статуса иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением установленного порядка пребывания.

Российская сторона информировала о возможности проведения оформления правового статуса иностранных граждан до 15 июня 2021 года без применения мер административного воздействия и необходимости выезда за пределы территории Российской Федерации.

В рамках встречи также были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в области цифровизации. Достигнуты договоренности о подготовке предложений и проектов, направленных на развитие инвестиционного сотрудничества, экономической интеграции, гуманитарного взаимодействия и по другим направлениям.

В ближайшие недели сторонами будет подготовлен перечень вопросов для обсуждения на запланированной встрече сопредседателей Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/399941
Теги:
вакцина, Россия, Кыргызстан
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