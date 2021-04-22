Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

Председателем Верховного суда избрана Нургуль Бакиров (видео)

97  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 22 апреля 2021 года, состоялось собрание судей Верховного суда Кыргызской Республики, на котором судьи высшего судебного органа избрали председателя Верховного суда и заместителя председателя.

Судьи единогласно избрали кандидатуру Нургуль Бакировой на должность председателя, которая ранее занимала должность заместителя председателя Верховного суда Кыргызской Республики.

На должность заместителя председателя Верховного суда Кыргызской Республики избран судья Верховного суда Кыргызской Республики Качыке Эсенканова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399943
Теги:
Верховный суд, выборы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  