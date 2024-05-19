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В Пакистане приземлился рейс с первой партией студентов из Бишкека

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- Светлана Лаптева
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В Пакистане приземлился рейс с первой партией студентов из Бишкека, пишет издание WE news.

Студенты начали уезжать после того, как несколько иностранцев подверглись насилию со стороны толпы в ночь на 18 мая.

В Бишкеке ночью 18 мая собрались молодые люди из-за драки с иностранцами в хостеле по ул.Буденного. Они требовали наказать иностранцев и решить проблему с незаконной миграцией. Под утро собравшиеся начали расходиться.

Позже МВД назвал причину драки с участием иностранных граждан и предоставил хронологию событий, приведшие к волнению в городе Бишкек.

Источник: centralasia.media


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URL: https://www.vb.kg/437192
Теги:
Пакистан, студенты, драка, Бишкек, Кыргызстан
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