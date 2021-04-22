Председателем Верховного суда избрана Нургуль Бакирова (видео)

Сегодня, 22 апреля 2021 года, состоялось собрание судей Верховного суда Кыргызской Республики, на котором судьи высшего судебного органа избрали председателя Верховного суда и заместителя председателя.

Судьи единогласно избрали кандидатуру Нургуль Бакировой на должность председателя, которая ранее занимала должность заместителя председателя Верховного суда Кыргызской Республики.

На должность заместителя председателя Верховного суда Кыргызской Республики избран судья Верховного суда Кыргызской Республики Качыке Эсенканова.