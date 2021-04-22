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Не только казино. В Жогорку Кенеше предложили легализовать лотереи

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане предлагают вновь легализовать лотереи. Проект законопроекта разработала и вынесла на общественное обсуждение депутат ЖК Гульшат Асылбаева.

"Во всем мире лотерейный бизнес является законной и социально ответственной альтернативой игорному бизнесу и всегда являлся инструментом привлечения средств от населения на социальные нужды. Анализ состояния и перспектив развития лотерейного рынка показал, что имеются объективные предпосылки для динамичного развития данного сектора экономики, обеспечивающего значительные поступления денежных средств, предназначенных для решение социальных задач, стоящих перед государством", - говорится в справке к законопроекту.

Автор предлагает создать электронную систему продаж лотерейных билетов, что позволит сделать этот рынок современным и прозрачным для игроков. Также в проекте закона прописаны нормы о социальной ответственности лотерейных компаний.

"Согласно оценке экономического эффекта от реализации закона в перспективе предполагается увеличение суммарного объема лотерейного рынка. Необходимо учитывать, кроме налоговой составляющей, ожидается существенный рост целевых отчислений на социальные нужды", - считает Асылбаева.

Отметим, сейчас лотерейную деятельность в Кыргызстане имеет право осуществлять лишь государственная лотерейной компания. Накануне, 21 апреля, депутаты в первом чтении поддержали проект закона об открытии в Иссык-Кульской области казино. В республике деятельность казино полностью запрещена с 2011 года.


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URL: https://www.vb.kg/399947
Теги:
казино, лотерея, Гюльшат Асылбаева, Кыргызстан
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