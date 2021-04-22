"Раньше политики боялись сказать народу о повышении цен на электроэнергию"

Раньше политики боялись сказать народу о повышении тарифов на электроэнергию. Об этом на пресс-конференции 22 апреля заявил министр энергетики и промышленности КР Кубанычбек Турдубаев.

Он отметил, что в прежние годы вопрос с тарифами на свет носил политический характер. Из-за чего энергоотрасль в стране оказалась в тяжёлом кризисе.

"Это искусственное занижение цен привело к нынешней ситуации. Некоторые считают, что электроэнергия - это дар свыше. Но... для того, чтобы электроэнергия дошла до каждого дома необходимо дорогостоящее оборудование, все это должно содержатся", - сказал Турдубаев.

Он также заявил, что в Кыргызстане необоснованно самая дешёвая электроэнергия.

"Посмотрите на соседние страны. Такого тарифа как у нас, нет нигде - Узбекистан, Казахстан, Россия. 70 тыйынов - это очень дёшево. Мы не покрываем собственные расходы", - посетовал министр.

По его словам, отсрочить введение новых тарифов хотя бы на период пандемии коронавируса, невозможно.

"Каждая минута на счету. Если мы не повысим тарифы сейчас, то энергоотрасли страны придет крах. Мы - настоящие энергетики - не должны этого допустить", - заключил чиновник.